Комиссия ФИФА подтвердила, что Роналду не коснулся мяча при первом голе в ворота Уругвая

В комиссии Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что португальский нападающий Криштиану Роналду не успел коснулся мяча с первым голом в матче с Уругваем на чемпионате мира-2022.

«В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, встроенную в официальный мяч Al Rihla, мы можем точно констатировать отсутствие контакта с мячом со стороны Роналду при первом голе», — приводит заявление ФИФА издание ESPN.

Первый гол португальской команды на 54-й минуте изначально был записан на форварда Криштиану Роналду, но позже автором мяча указали Бруну Фернандеша.

Подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.

Ранее сообщалось, что Португалия направит в ФИФА доказательства, чтобы гол переписали на Роналду.