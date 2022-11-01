El Chiringuito: Португалия направит в ФИФА доказательства, чтобы гол переписали на Роналду

Португальская футбольная федерация (PFT) планирует направить в Международную федерацию футбола (ФИФА) доказательства, что нападающий Криштиану Роналду забил первый мяч в ворота команды Уругвая.

Как сообщает El Chiringuito, федерация направит в Международную федерацию футбола (ФИФА) доказательства, что Роналду забил первый мяч в ворота команды Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Первый гол португальской команды на 54-й минуте изначально был записан на форварда Криштиану Роналду, но позже автором мяча указали Бруну Фернандеша.

Подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.

Ранее Роналду заявил, что автором первого гола в матче с Уругваем является он.