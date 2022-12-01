Стали известны стартовые составы сборных Канады и Марокко на матч ЧМ-2022

Сборные Канады и Марокко объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Канада: Милан Борян, Самуэль Адекубге, Стивен Витория, Камал Миллер, Алистер Джонстон, Кайе Марк-Энтони, Дэвид Хойлетт, Тайон Бушэнэн, Альфонсо Дэвис, Кайл Ларин, Джонатан Осорио.

Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш, Аззедин Унаи, Абдельхамид Сабири, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири.

Матч третьего тура группы F пройдёт на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Игра начнётся в 18:00 мск. Главный судья — Рафаэл Клаус из Бразилии.

В группе F лидирует Хорватия (четыре очка). Далее расположились Марокко (четыре), Бельгия (три) и Канада (ноль).

Ранее председатель судейского комитета Международной федерации футбола итальянец Пьерлуиджи Коллина рассказал, почему было принято решение увеличить дополнительное время на чемпионате мира 2022 года в Катаре.