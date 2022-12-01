Хорватия и Бельгия объявили составы на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Хорватии и Бельгии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В стартовый состав хорватской сборной попали Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Ливайя, Соса, Гвардиол, Юранович.

С первых минут у Бельгии на поле появятся Куртуа, Алдервейрельд, Вертонген, Витсель, Де Брюйне, Карраско, Мертенс, Менье, Троссард, Дендонкер, Кастань.

Встреча состоится сегодня, 1 декабря. Игра начнётся в 18:00 по мск.

Ранее Хорватия победила Канаду в матче ЧМ-2022.