Болельщики жалуются на сложности с обменом валюты в Катаре во время ЧМ

Стало известно о том, что у гостей чемпионата мира по футболу 2022 года возникли проблемы с обменом валюты в Катаре.

Болельщики зачастую сталкиваются с проблемами при обмене долларов на местную валюту — риалы, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в различных форумах, посвящённых туризму в Катаре, публикуется множество сообщений с жалобами на то, что почти невозможно обменять доллары, выпущенные до 2009 года.

Кроме того, процедура покупки риалов в обменных пунктах может занимать до получаса. В Дохе на время проведения ЧМ-2022 открыто считаное количество мест, где можно обменять валюту.

Первенство планеты в Катаре завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что болельщика заставили убрать флаг Украины на матче ЧМ-2022 Иран — США.