Болельщика заставили убрать флаг Украины на матче ЧМ-2022 Иран — США

Сборная США одержала победу над национальной командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Игра завершилась со счётом 1:0.

Болельщик на трибуне вывесил флаг Украины, сообщает РИА Новости. Отмечается, что фанат убрал флаг через несколько минут по просьбе стюарда.

Сборная США с пятью очками заняла второе место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Иран с тремя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее Карлуш Кейруш рассказал об атмосфере, окружавшей сборную Ирана на ЧМ в Катаре.