Иранский журналист: Кейруш — самая главная причина поражения сборной на ЧМ

Иранский журналист Али Карими прокомментировал вылет национальной команды под руководством Карлуша Кейруша с чемпионата мира в Катаре.

«Кейруш — первый, кто виноват в поражении и уничтожении сборной Ирана. Эта команда могла выйти в следующую стадию. Этого не произошло, потому что в команде царил страх», — цитирует Карими Sport24.

Команда Ирана не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022, проиграв сборной США со счётом 0:1 и заняв третье место в группе В.

30 ноября Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана.

Ранее в Иране силы правопорядка застрелили фаната, который праздновал вылет команды с чемпионата мира.