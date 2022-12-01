Иранский журналист: Кейруш — самая главная причина поражения сборной на ЧМ
Иранский журналист Али Карими прокомментировал вылет национальной команды под руководством Карлуша Кейруша с чемпионата мира в Катаре.
«Кейруш — первый, кто виноват в поражении и уничтожении сборной Ирана. Эта команда могла выйти в следующую стадию. Этого не произошло, потому что в команде царил страх», — цитирует Карими Sport24.
Команда Ирана не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022, проиграв сборной США со счётом 0:1 и заняв третье место в группе В.
30 ноября Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана.
Ранее в Иране силы правопорядка застрелили фаната, который праздновал вылет команды с чемпионата мира.