The Guardian: в Иране силы правопорядка застрелили фаната, который праздновал вылет команды с ЧМ

Иранский болельщик Мехран Самак был застрелен 29 ноября в городе Энзели (Иран).

По информации The Guardian, болельщик после вылета сборной Ирана из чемпионата мира в Катаре стал сигналить из машины, за что был вскоре застрелен силами безопасности.

Команда Ирана не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022, проиграв США со счётом 0:1 и заняв третье место в группе В.

30 ноября Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана.

Ранее Арманд Дурн, агент нападающего Сердара Азмуна, рассказал, как футболист отреагировал на вылет команды с чемпионата мира.