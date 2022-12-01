Скалони выразил недовольство расписанием матчей на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о расписании чемпионата мира в Катаре.

«Я считаю безумием то, что мы, как победители этой группы, играем чуть более чем через два дня. Сейчас час ночи, уже завтра мы должны начать подготовку», — сказал Скалони на пресс-конференции.

Игра третьего тура группы С на арене «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Аргентина с шестью очками финишировала на первом месте в группе С. Со второго места в плей-офф вышла Польша (четыре). Далее расположились Мексика (четыре) и Саудовская Аравия (три).

Ранее Валерий Газзаев заявил, что сборная Польши не заслужила выхода в плей-офф.