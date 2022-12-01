Газзаев считает, что сборная Польши не заслужила выход в плей-офф

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на выход сборной Польши в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Я думаю, что по той игре, которую показала Польша, она не заслуживает выхода из группы. Им просто повезло», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Польши в третьем туре уступила команде Аргентины (0:2), но сохранила шансы сыграть в плей-офф турнира. В 1/8 польские футболисты встретятся с Францией.

Ранее Василий Уткин отреагировал на игру сборной Польши в матче с командой Аргентины в рамках третьего тура чемпионата мира в Катаре.