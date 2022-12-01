Посол России в Катаре объяснил, почему Европа критикует ЧМ-2022

Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин рассказал, почему европейские страны критикуют чемпионат мира в Катаре.

«Такое впечатление, что нападки на чемпионат мира были сделаны в отместку. Когда они приезжали сюда попрошайничать — выпрашивать контракты, никто не вспоминал про рабочую силу и нарушение прав человека», — цитирует Догадкина ТАСС.

Он добавил, что Катар не смог удовлетворить европейские потребности в газе, поэтому получил такие отзывы от их стран.

В настоящий момент чемпионат мира проходит в Катаре. Групповой турнир мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее в Саудовской Аравии подтвердили намерение подать заявку на проведение ЧМ-2030 совместно с Египтом и Грецией.