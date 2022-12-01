Влахович прокомментировал слухи о романе с женой вратаря сборной Сербии

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович сделал официальное заявление относительно информации о возможном романе с женой запасного вратаря национальной команды Предрага Райковича.

«Вместо того чтобы поддержать нас, они распускают такие слухи. Это делают люди, которые ничего не добились в жизни. Коварные, злые люди работают против интересов сборной», — сказал Влахович на пресс-конференции.

По информации СМИ, из-за скандала в сборной футболист сыграл только 24 минуты в двух встречах группового этапа на чемпионате мира.

Команда Сербии (одно очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G.

Ранее болельщик сборной Сербии объяснил, почему решил вывесить флаг России на матче ЧМ.