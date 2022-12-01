Левандовски: Франция — фаворит, но мы видели их игру с Тунисом

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о выходе своей команды в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где они сыграют с Францией.

«Франция является фаворитом. У них отличная команда, но мы видели их игру против Туниса. Так что всё возможно. Для нас это будет большим вызовом», — заявил Левандовски после матча.

Напомним, что сборная Польши в третьем туре уступила команде Аргентины, но сохранила шансы сыграть в плей-офф турнира. В 1/8 польские футболисты встретятся с Францией.

Ранее Василий Уткин отреагировал на игру сборной Польши в матче с командой Аргентины в рамках третьего тура чемпионата мира в Катаре.