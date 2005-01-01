Гришин: вылет Дании с чемпионата мира — это сюрприз

Тренер в структуре московского ЦСКА Александр Гришин поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Дании и Австралии.

«Данию жалко: у них хорошие футболисты, которые выступают в Европе. Причём многие играют на ведущих ролях в своих клубах. Но их вылет с ЧМ — это сюрприз. Я так и не понял, во что они играли», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Встреча в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Грэма Арнольда.

Единственный мяч забил Мэттью Леки на 60-й минуте.

Таким образом, Австралия заняла второе место в группе, набрав шесть очков, и вышла в 1/8 финала. Дания расположилась на четвёртой строчке (одно очко) и вылетела из турнира.

Ранее сообщалось, что Дания впервые в истории не выиграла ни одного матча в группе на ЧМ.