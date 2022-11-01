Дания впервые в истории не выиграла ни одного матча в группе на ЧМ

Сборная Дании проиграла команде Австралии в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Встреча в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Грэма Арнольда.

Единственный мяч забил Мэттью Леки на 60-й минуте.

Австралия заняла второе место в группе, набрав шесть очков, и вышла в 1/8 финала. Дания оказалась на четвёртой строчке (одно очко) и вылетела из турнира.

Таким образом, датчане впервые в истории не выиграли ни одного матча в группе на мундиале и второй раз не вышли в плей-офф турнира.

Ранее Тунис в пятый раз не вышел из группы ЧМ, но при этом одержал вторую победу в истории.