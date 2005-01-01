Мексика забила второй мяч в ворота Саудовской Аравии
Сборная Мексики проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Саудовской Аравии.
Полузащитник сборной Мексики Луис Чавес отличился на 52-й минуте.
Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. На данный момент счёт 2:0 в пользу команды Херардо Мартино.
Главный судья встречи — Майкл Оливер из Англии.
Напомним, что отборочный этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что Энри Мартин вывел Мексику вперёд в матче с Саудовской Аравией.