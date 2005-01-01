Мартин вывел Мексику вперёд в матче с Саудовской Аравией

Сборная Мексики проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Саудовской Аравии.

Нападающий сборной Мексики Энри Мартин отличился на 48-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды Херардо Мартино.

Главный судья встречи — Майкл Оливер из Англии.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Аргентина открыла счёт в матче ЧМ-2022 с Польшей.