Игрок Португалии Мендеш выбыл до конца ЧМ-2022 из-за травмы

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш выбыл до конца чемпионата мира — 2022 из-за травмы.

Как сообщает L’Equipe, 20-летний футболист получил повреждение в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 с командой Уругвая. Из-за травмы португалец не сможет продолжить своё выступление на мундиале.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее комиссия ФИФА подтвердила, что нападающий Португалии Криштиану Роналду не коснулся мяча при первом голе в ворота Уругвая.