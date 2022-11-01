Кьер: нам всем надо понять, что сборная Дании играла плохо

Защитник сборной Дании Симон Кьер поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Австралии.

«Нам всем надо понять, что мы играли плохо. У нас всего один гол на турнире. Набрали всего одно очко, снова не смогли победить Австралию и не вышли из группы. Значит, будет так, мы летим домой», — цитирует Кьера «Спорт-Экспресс».

Встреча в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Грэма Арнольда.

Единственный мяч забил Мэттью Леки на 60-й минуте.

Таким образом, Австралия заняла второе место в группе, набрав шесть очков, и вышла в 1/8 финала. Дания расположилась на четвёртой строчке (одно очко) и вылетела из турнира.

Ранее в сборной Австралии поинтересовались у премьер-министра, объявит ли он выходной в честь выхода команды в плей-офф ЧМ.