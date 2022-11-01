Леки: Австралия заслужила выход в плей-офф

Нападающий сборной Австралии Мэттью Леки поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Дании.

«Нам нужно было побеждать, мы приехали с хорошим настроем на победу и играли в свою игру. Думаю, мы заслужили это. Сыграть на чемпионате мира было моей мечтой», — приводит слова Леки L’Equipe.

Встреча в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Грэма Арнольда.

Единственный мяч забил Леки на 60-й минуте.

Таким образом, Австралия заняла второе место в группе, набрав шесть очков, и вышла в 1/8 финала. Дания расположилась на четвёртой строчке (одно очко) и вылетела из турнира.

Ранее сообщалось, что сборная Австралии второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.