Защитник Уайт покинул расположение сборной Англии на ЧМ по личным причинам

В пресс-службе сборной Англии рассказали, почему защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт покинул расположение национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Уайт покинул английскую тренировочную базу в Аль-Вакре и вернулся домой по личным причинам. Ожидается, что защитник «Арсенала» не вернётся в состав до конца турнира. Мы просим уважать конфиденциальность игрока в данный момент времени», — сообщает пресс-служба сборной Англии.

Напомним, что в матче третьего тура группового этапа сборная Англии обыграла команду Уэльса. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счётом 3:0. В составе английской сборной дубль оформил Маркус Рашфорд. Также мяч забил полузащитник Фил Фоден.

Англия встретится с Сенегалом в 1/8 финала ЧМ-2022. Матч состоится на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре 4 декабря в 22:00 мск.

Уайт не провёл ни одного матча на ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Англия заняла лидирующую позицию в группе на ЧМ впервые с 2006 года.