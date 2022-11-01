Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира за Аргентину

Сборная Аргентины встречается с командой Польши в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины. Для форварда «Пари Сен-Жермен» эта игра стала 22-й на мировых первенствах. Капитан сборной Аргентины побил рекорд Марадоны — 21 матч.

Игра третьего тура группы С проходит на арене «Стэдиум 974» в Дохе.

Главный судья матча — Данни Маккели из Нидерландов.

Ранее Франция проиграла на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014.