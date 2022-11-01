Мексика играет вничью с Саудовской Аравией после первого тайма
Сборная Мексики проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Саудовской Аравии.
Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. После первого тайма счёт 0:0.
Главный судья встречи — Майкл Оливер из Англии.
Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее стали известны составы сборных Саудовской Аравии и Мексики на матч ЧМ-2022.