Мексика играет вничью с Саудовской Аравией после первого тайма

Сборная Мексики проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Саудовской Аравии.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. После первого тайма счёт 0:0.

Главный судья встречи — Майкл Оливер из Англии.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее стали известны составы сборных Саудовской Аравии и Мексики на матч ЧМ-2022.