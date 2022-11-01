Стали известны составы сборных Саудовской Аравии и Мексики на матч ЧМ-2022

Объявлены стартовые составы сборных Саудовской Аравии и Мексики на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

В составе Саудовской Аравии с первых минут на поле выйдут: Аль-Давсари, Абдул-Хамид, Албиракан, Аль-Амри, Аль-Болеахи, Аль-Ганам, Аль-Давсари, Аль-Оваис, Аль-Тамбакти, Аль-Хассан, Аль-Шехри, Канно.

За Мексику сыграют: Очоа, Альварес, Вега, Гальярдо, Лосано, Мартин, Монтес, Морено, Пинеда, Санчес, Чавес.

Встреча между командами пройдёт в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Роберт Левандовски попали в стартовые составы сборных Аргентины и Польши на матч ЧМ.