Месси и Левандовски попали в стартовые составы сборных Аргентины и Польши на матч ЧМ

Объявлены стартовые составы сборных Аргентины и Польши на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

В составе Аргентины с первых минут на поле выйдут: Эмилиано Мартинес, Акунья, Альварес, Де Паул, Ди Мария, Макаллистер, Месси, Молина, Отаменди, Ромеро, Фернандес.

За Польшу сыграют: Щенсный, Белик, Берешинский, Глик, Зелиньски, Кивиор, Крыховяк, Кэш, Левандовски, Свидерски, Франковски.

Встреча между командами пройдёт в Дохе на стадионе «Стэдиум 974». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Австралия обыграла Данию и пробилась в плей-офф ЧМ-2022.