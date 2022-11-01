Месси не забил пенальти в ворота Польши в матче ЧМ-2022

Сборная Аргентины встречается с командой Польши в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Главный судья матча Данни Маккели из Нидерландов после просмотра VAR на 37-й минуте назначил пенальти в ворота Польши. Судья зафиксировал нарушение на Лионеле Месси. Форвард «Пари Сен-Жермен» не смог реализовать 11-метровый удар. Пенальти парировал голкипер польской сборной Войцех Щенсны.

Счёт в игре 0:0.

Игра третьего тура группы С проходит на арене «Стэдиум 974» в Дохе.

Ранее Франция проиграла на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014.