Мориясу: Япония рассчитывает на положительный результат в игре с Испанией

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Испании.

«Испания прекрасно использует свою тактику и реализует моменты. Японцы рассчитывают на положительный результат в матче. Японские футболисты представляют свою страну и сражаются за неё», — цитирует Мориясу Cope.

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Японии сыграет с командой Испании. Встреча пройдёт 1 декабря на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Игра начнётся в 22:00 мск.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо заявил, что его национальная команда примет участие в финале чемпионата мира.