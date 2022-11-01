Ольмо: в финале Испания встретится с Хорватией

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо заявил, что его национальная команда примет участие в финале чемпионата мира.

«В финале мы сыграем с Хорватией, там Испания их победит. Мы хотели выиграть у Коста-Рики и Германии, поэтому важно одолеть Японию. После следующего матча мы выйдем в плей-офф», — цитирует Ольмо Index.

Напомним, что в матче второго тура группового этапа сборная Испании сыграла вничью с командой Германии. Встреча на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 1:1.

Команда Испании (четыре очка) лидирует в турнирной таблице группы Е. Далее расположились Япония (три), Коста-Рика (три) и Германия (одно).

Ранее сообщалось, что наследница испанского престола принцесса Леонор является большой поклонницей полузащитника сборной Испании Гави.