AS: наследница испанского престола является фанаткой футболиста Гави

Наследница испанского престола принцесса Леонор является большой поклонницей полузащитника сборной Испании Гави.

По информации AS, принцесса носит в школу папку, на которой наклеены фотографии игрока.

Отец Леонор, Филипп VI, в настоящий момент находится в Дохе, где поддерживает сборную Испании. Команда на чемпионате мира в Катаре играет в группе Е с Германией, Коста-Рикой и Южной Кореей.

Ранее главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино предположил, у какой команды больше всего шансов выиграть чемпионат мира — 2022.