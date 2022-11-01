Тренер сборной Мексики: Испания играет в эстетичной манере и является фаворитом на ЧМ

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино предположил, у какой команды больше всего шансов выиграть чемпионат мира — 2022.

«Испания — лучший кандидат для меня. Они играют в эстетичной манере и являются фаворитами», — цитирует Мартино Mirror.

Напомним, что мундиаль в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее действующий абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBA, WBC, WBO, IBF Сауль Альварес прокомментировал фотографию с Лионелем Месси, который наступил на футболку сборной Мексики.