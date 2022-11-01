Альварес возмутился поступком Месси, наступившим на футболку сборной Мексики

Действующий абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBA, WBC, WBO, IBF Сауль Альварес возмутился поступком капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, наступившего на футболку сборной Мексики.

«Видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы он мне не попался. Так же, как я уважаю Аргентину, вы должны уважать Мексику», — написал Альварес в социальных сетях.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Скалони.

Игра Аргентины с Польшей состоится 30 ноября. Мексика сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее агент Месси опроверг информацию о переходе аргентинца в «Интер Майами» в 2023 году.