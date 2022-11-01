Салиба: несыгранность футболистов сборной Франции привела к поражению от Туниса

Защитник сборной Франции Вильям Салиба высказался о поражении в матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с Тунисом.

«Состав изменился, появилось много игроков, которые никогда не играли вместе, поэтому было немного сложно. В составе были парни, которые играли не на своей обычной позиции, они к такому не привыкли», — цитирует Салибу beIN Sports.

По его мнению, во втором тайме дело пошло немного лучше, но потом Франция пропустила обидный мяч.

«В концовке мы старались забить, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно», — добавил Салиба.

Встреча группы D проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам провёл обширную ротацию состава перед матчем с Тунисом.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Франция проиграла на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014.