Главный тренер сборной Австралии — о выходе в плей-офф ЧМ: помогла вера в себя

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Я горжусь своими парнями. С учётом короткой подготовки к турниру все их усилия стали невероятными. Тяжёлая работа и вера в себя позволили нам достичь такого результата», — цитирует Арнольда Sky Sports.

По словам тренера, его подопечные обладают стабильной психологией, поэтому были сфокусированы исключительно на результате.

«По их глазам мне было понятно, насколько они были серьёзно готовы к игре», — добавил Арнольд.

Сборная Австралии одержала победу над командой Дании в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встреча в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Грэма Арнольда.

Единственный мяч забил Мэтью Леки на 60-й минуте.

Таким образом, Австралия заняла второе место в группе, набрав шесть очков, и вышла в 1/8 финала. Дания расположилась на четвёртой строчке (одно очко) и вылетела с турнира.

Ранее дубль Рашфорда помог Англии разгромить Уэльс на ЧМ по футболу.