Корнелиус: Дания играла очень хорошо на протяжении многих лет, но не смогла на ЧМ-2022

Нападающий сборной Дании Андреас Корнелиус поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Австралии.

«Каждый матч — новая игра. Нам не удалось набрать очки и победить. Не знаю почему. Мы играли очень хорошо на протяжении многих лет, но мы не смогли на этом турнире», — цитирует Корнелиуса «Спорт-Экспресс».

Встреча в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Грэма Арнольда.

Единственный мяч забил Мэттью Леки на 60-й минуте.

Таким образом, Австралия заняла второе место в группе, набрав шесть очков, и вышла в 1/8 финала. Дания расположилась на четвёртой строчке (одно очко) и вылетела из турнира.

Ранее сообщалось, что Дания впервые в истории не выиграла ни одного матча в группе на ЧМ.