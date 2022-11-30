Гризманн — о матче с Тунисом: сложно играть такие матчи, когда ты уже прошёл в плей-офф

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Туниса.

«Сложно играть такие игры, когда ты уже прошёл в плей‑офф. В нашей команде произошло много изменений. Самое главное — это предстоящий матч», — цитирует Гризманна Le Pariesen.

Встреча группы D проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри.

В составе Туниса единственный мяч забил Вахби Хазри на 58-й минуте.

Таким образом, сборная Франции с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Тунис с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Хазри признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Тунис — Франция.