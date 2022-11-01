Хазри признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Тунис — Франция

Полузащитник Вахби Хазри признан самым полезным игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Туниса и Франции.

Сборная Франции проиграла команде Туниса в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча группы D проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри. Единственный мяч забил Вахби Хазри на 58-й минуте.

Тунис с четырьмя очками занял третье место в турнирной таблице и покинул чемпионат мира.

Франция уступила на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014 и прервала 9-матчевую беспроигрышную серию. Тогда Франция проиграла Германии (0:1).

Ранее сообщалось, что Тунис в пятый раз не вышел из группы ЧМ, но при этом одержал вторую победу в истории.