Дешам — о поражении от Туниса: мои решения помогут нам через четыре дня

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал проигрыш Тунису в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«У нас были некоторые трудности из-за выбора, который я сделал перед этой встречей. Однако эти решения должны помочь нам через четыре дня. Мы достигли цели, и сейчас нам нужно восстанавливать свои силы. Теперь начнётся совсем другое соревнование», — цитирует Дешама Get French Football News.

Встреча группы D проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Франция проиграла на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014.