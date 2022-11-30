Почеттино уверен, что Кейн обязательно забьёт гол на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал игру нападающего сборной Англии по футболу Гарри Кейна на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Гарри может отдавать хорошие голевые передачи, но также может забивать голы. Я бы предпочёл, чтобы он забил решающий гол, а не против соперника, которого ты можешь обыграть со счётом 5:0 или 6:0. Он один из лучших нападающих в мире. Я уверен, что Гарри ещё забьёт», — цитирует Почеттино HITC.

По мнению тренера, Кейн может играть на позиции крайнего защитника, центрального защитника, полузащитника, нападающего.

«Гарри очень умный. Он может читать игру и делать всё, что захочет», — добавил Почеттино.

На счету Кейна ноль голов на нынешнем мировом первенстве. Форвард «Тоттенхэма» сделал три результативные передачи.

Сборная Англии с семью очками вышла с первого места группы В в плей-офф турнира, где сыграет со командой Сенегала.

Ранее Почеттино заявил, что все хотят увидеть, как Лионель Месси поднимет трофей ЧМ-2022.