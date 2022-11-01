Почеттино: все в футболе хотят увидеть, как Месси поднимет трофей ЧМ-2022

Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино считает, что многие люди хотят увидеть, как нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поднимет трофей чемпионата мира — 2022.

«Чувствую, что все футбольные люди хотят увидеть, как Месси поднимет трофей. Футбол должен вознаградить Лионеля, дав ему трофей. Нужно подождать и надеяться, что у сборной Аргентины всё будет хорошо», — цитирует Почеттино talkSPORT.

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с командой Польши. Встреча пройдёт 30 ноября на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Игра начнётся в 22:00 мск.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Месси, скорее всего, не перейдёт в «Барселону».