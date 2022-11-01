Нападающий Австралии Леки отличился в матче с Данией на ЧМ-2022

Сборная Австралии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Дании.

Нападающий сборной Австралии Мэттью Леки отличился на 60-й минуте.

Встреча между командами проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. На данный момент счёт 1:0.

Главный судья встречи — Мустафа Горбаль из Алжира.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Тунис открыл счёт в матче с Францией на ЧМ-2022.