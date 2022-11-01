Тунис открыл счёт в матче с Францией на ЧМ-2022

Сборная Франции проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Туниса.

Нападающий сборной Туниса Вахби Хазри отличился на 58-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. На данный момент счёт 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри.

Главный судья встречи — Мэттью Конгер из Новой Зеландии.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что гол Надера Гандри в ворота Франции не был засчитан из-за офсайда.