Голкипер Испании Симон: история доказывает, что фаворит не всегда выигрывает мундиаль

Голкипер сборной Испании Унай Симон высказался об игре с Японией в рамках третьего тура группового этапа.

«Я думаю, что Япония будет играть так, как играла в полуфинале Олимпийских игр. Испания — фаворит чемпионата мира? История доказывает, что фаворит не всегда выигрывает чемпионат мира», — цитирует Симона Sport.es.

Игра между командами пройдёт 1 декабря в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». Начало — в 22:00 мск.

Испания занимает первое место в группе E, набрав четыре очка. Япония — второе (три очка).

Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем матче с Японией в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.