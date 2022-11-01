Голкипер Испании Симон: история доказывает, что фаворит не всегда выигрывает мундиаль
Голкипер сборной Испании Унай Симон высказался об игре с Японией в рамках третьего тура группового этапа.
«Я думаю, что Япония будет играть так, как играла в полуфинале Олимпийских игр. Испания — фаворит чемпионата мира? История доказывает, что фаворит не всегда выигрывает чемпионат мира», — цитирует Симона Sport.es.
Игра между командами пройдёт 1 декабря в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». Начало — в 22:00 мск.
Испания занимает первое место в группе E, набрав четыре очка. Япония — второе (три очка).
Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем матче с Японией в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.