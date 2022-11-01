Энрике — о матче Испании с Японией: мы думаем только о победе

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем матче с Японией в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Мы думаем только о победе над Японией. Мы в группе смерти, и у всех четырёх команд есть шансы выйти в 1/8 финала. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно побеждать все команды, с которыми встречаетесь», — приводит слова Энрике Sport.es.

Игра между командами пройдёт 1 декабря в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». Начало — в 22:00 мск.

Испания занимает первое место в группе E, набрав четыре очка. Япония (три очка) — второе.

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