Энрике — о матче Испании с Японией: мы думаем только о победе
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем матче с Японией в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«Мы думаем только о победе над Японией. Мы в группе смерти, и у всех четырёх команд есть шансы выйти в 1/8 финала. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно побеждать все команды, с которыми встречаетесь», — приводит слова Энрике Sport.es.
Игра между командами пройдёт 1 декабря в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». Начало — в 22:00 мск.
Испания занимает первое место в группе E, набрав четыре очка. Япония (три очка) — второе.
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