Самедов: думаю, что Аргентина сможет выйти из группы на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что национальная команда Аргентины сможет выйти в плей-офф чемпионата мира — 2022.

«Сможет ли Аргентина добиться нужного результата и выйти из группы? Думаю, что сможет. Не только за счёт Месси. У них сильная команда, индивидуально сильные футболисты, Месси — это как бонус», — цитирует Самедова «Газета.ru».

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с командой Польши. Встреча пройдёт 30 ноября на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Игра начнётся в 22:00 мск.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо высказался в защиту нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в конфликте с боксёром Саулем Альваресом.