Невилл: МЮ ни в коем случае не должен продавать Рашфорда

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру футболиста сборной Англии Маркуса Рашфорда на чемпионате мира — 2022.

«В последние несколько лет некоторые люди говорили, что МЮ должен продать Рашфорда, но я был не согласен. «Манчестер Юнайтед» ни в коем случае не должен этого делать... Здорово видеть его в футболке сборной Англии», — цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 25-летний англичанин оформил дубль в ворота сборной Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 3:0.

В 1/8 финала Англия сыграет со сборной Сенегала.

Ранее сообщалось, что Рашфорд сравнялся с Килианом Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2022.