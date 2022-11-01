Флик заявил, что не покинет пост главного тренера сборной Германии в случае вылета с ЧМ

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик сообщил, что не покинет свой пост в случае вылета с чемпионата мира.

«Я со своей стороны могу подтвердить что не покину сборную. У меня есть контракт до 2024 года. Я надеюсь на участие в домашнем Евро, но пока до этого ещё далеко», — цитирует Флика Kicker.

Игра между командами пройдёт 1 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Коста-Рика занимает третье место в группе H, набрав три очка. Германия (одно очко) — четвёртая.

Ранее полузащитник сборной Германии Томас Мюллер высказался о матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с Коста-Рикой.