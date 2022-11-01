Mundo Deportivo: Роналду и Надаль вместе инвестировали €1 млн в строительство ресторана в Катаре

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и теннисист Рафаэль Надаль инвестировали средства в ресторан в Катаре.

По информации Mundo Deportivo, спортсмены сотрудничают с компанией Tatel Group, которая владеет элитными заведениями в Испании, США и Саудовской Аравии.

В настоящий момент чемпионат мира проходит в Катаре. Групповой турнир мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Сборная Португалии во главе с Роналду досрочно вышла в плей-офф турнира.

Ранее в Саудовской Аравии подтвердили намерение подать заявку на проведение ЧМ-2030 совместно с Египтом и Грецией.