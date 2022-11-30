Семененко рассказал, что на ЧМ-2022 поддерживает сборную Аргентины

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Болею за Аргентину. Хочется, чтобы Лионель Месси взял такой крупный трофей. Вообще, я за красивый футбол. Прикольно, что всё-таки случаются неожиданные исходы матчей», — цитирует Семененко Sport24.

В настоящий момент чемпионат мира проходит в Катаре. Групповой турнир мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее в Саудовской Аравии подтвердили намерение подать заявку на проведение ЧМ-2030 совместно с Египтом и Грецией.