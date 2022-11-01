Газзаев считает, что Польша не выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы сборных Польши и Аргентины выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Аргентина является фаворитом в матче с Польшей. Вообще, в этой группе складывается очень интересная ситуация», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что при победах Аргентины и Саудовской Аравии команда Польши лишится шансов на плей-офф. По мнению тренера, так оно и произойдёт.

Встреча третьего тура между Польшей и Аргентиной состоится 30 ноября в Дохе на стадионе «974». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что матч звёзд Кубка России является хорошей инициативой РФС.