Тренер сборной Сенегала посвятил Мане выход в плей-офф ЧМ в Катаре

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Я бы хотел посвятить эту победу человеку, который делает невероятные вещи для страны. Его зовут Садио Мане», — заявил тренер на пресс-конференции.

Нападающий не смог принять участие в турнире из-за травмы. 18 ноября Мане перенёс операцию и в настоящий момент восстанавливается в Мюнхене.

Игра третьего тура с Эквадором завершилась со счётом 2:1 в пользу сенегальской команды. Таким образом, африканская сборная вышла в 1/8 финала, где сыграет с командой Англии.

Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Сенегала.